Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la dikkat çeken bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve ailesinden Aslışah Alkoçlar, karantina paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bikini sezonunu açan Aslışah Alkoçlar, evinin çatısında köpeği ile güneşlendi.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki göz dolduran oyunculuğunun ardından magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar verdiği pozlarla dikkat çekti.
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü! 27 yaşındaki Alkoçlar, karantina günlerinde vaktinin büyük bir bölümünü spor yaparak geçiriyor.