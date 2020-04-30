RAMAZAN İMSAKİYE
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la dikkat çeken bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve ailesinden Aslışah Alkoçlar, karantina paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bikini sezonunu açan Aslışah Alkoçlar, evinin çatısında köpeği ile güneşlendi.

30.04.2020 15:34 - Son Güncelleme: 30.04.2020 15:41
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

Diriliş Ertuğrul dizisindeki göz dolduran oyunculuğunun ardından magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü! 27 yaşındaki Alkoçlar, karantina günlerinde vaktinin büyük bir bölümünü spor yaparak geçiriyor.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

Ev karantinasında olan ve uzun bir süredir evinden dışarı çıkmayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, bikinisiyle çatıya çıkıp güneşlendi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

O anların videosunu paylaşan Alkoçlar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

Aslışah, spor yaparken video ve fotoğraf çekilip sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor...

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