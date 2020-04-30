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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la dikkat çeken bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve ailesinden Aslışah Alkoçlar, karantina paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bikini sezonunu açan Aslışah Alkoçlar, evinin çatısında köpeği ile güneşlendi.

30.04.2020 15:34 - Son Güncelleme: 30.04.2020 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





