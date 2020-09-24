Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu
Bugüne kadar 3 kez ayrılan 4 kez barışan dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olarak gösterilen Gigi Hadid ve One Direction adlı grubun eski vokalisti Zayn Malik çifti, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Kızlarına kavuşan ikili sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu.
24.09.2020 10:14
- Son Güncelleme: 24.09.2020 10:15
Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.
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