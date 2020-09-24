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Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu

Bugüne kadar 3 kez ayrılan 4 kez barışan dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olarak gösterilen Gigi Hadid ve One Direction adlı grubun eski vokalisti Zayn Malik çifti, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Kızlarına kavuşan ikili sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu.

24.09.2020 10:14 - Son Güncelleme: 24.09.2020 10:15
Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction'ın eski solisti Zayn Malik, dördüncü kez barışmalarının ardında ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

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Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu

25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu

Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi! Tüm dünya merak ediyordu

Anne olmak için gün sayan Hadid, önceki gün sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınlamıştı. Hadid, bu pozlarına "27 haftadan itibaren zaman uçtu" notunu düşmüştü.

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