Emre Aşık'ı öldürme planları ortaya çıktı! Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur mezar yeri aramış...

Uzun zamandır aralarındaki husumet bitmeyen ve boşanma aşamasında olan Emre- Yağmur Aşık çifti ile ilgili skandal bir olay yaşandı. Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girdi. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düştü. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.