RAMAZAN İMSAKİYE
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Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in hamile olduğu haberi geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkmış ve herkesi şoke etmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Jimmy Fallon'un Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında anlatan Hadid, yuvarlık yüzlü olduğu için estetik yaptırdığını iddia edenlere yanıt verdi. Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi. İşte Gigi Hadid'in makyajsız ve son hali...

21.05.2020 17:29 - Son Güncelleme: 21.05.2020 17:32
Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!

Gigi Hadid, makyajsız hali ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçen ay beş aylık hamile olduğunu açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Jimmy Fallon'un Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında anlatan Hadid, dün de ünlü bir markanın küresel Makyaj Sanatçısı Erin Parsons ile yaptığı bir Zoom görüşmesine katıldı.

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Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!

Zayn ile bu son baharda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Hadid, katıldığı görüşmede estetik iddialarına cevap verdi.

Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!

Ünlü model, konuyla ilgili "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi.

Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!

Hamileliğin yüzünü nasıl değiştirdiğini de anlatan 24 yaşındaki Gigi "Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok" diye güldü.

Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!

Hadid ardından plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu. Genç model şöyle dedi:
"Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Herkesin istediği kendileri hakkında daha rahat ve iyi hissettiren her şeyi yapması beni mutlu ediyor. Ama kendime gelin bu beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse?"

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