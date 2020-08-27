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Gigi Hadid hamile haliyle ilk kez objektif karşısında! İşte karnı burnunda Gigi'nin son hali...
Gigi Hadid hamile haliyle ilk kez objektif karşısında! İşte karnı burnunda Gigi'nin son hali...
Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan Hadid, karnı burnunda pozlar verdi.Hamile haliyle objektif karşısına geçen Gigi Hadid, pozlarını, "Melek yetiştirmek" notu ile paylaştı. Ünlü model Gigi Hadid'in yaşı merak konusu olurken, son haline beğeni yağmuru yağdı.
27.08.2020 12:39
- Son Güncelleme: 27.08.2020 12:39
ABD'li model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan Hadid, karnı burnunda pozlar verdi.
Hamilelik fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Gigi Hadid, bu kareyi "Melek yetiştirmek" notu ile yayınladı.
Geçtiğimiz ayın 26'sında çekilen pozlarına, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajı yazmayı da ihmal etmedi.Gigi Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden iyi niyet mesajları ve beğeni yağdı.
Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda şimdiye kadar hamilelik pozlarını neden paylaşmadığını açıklayarak, "Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum.
Corona virüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı" demişti.