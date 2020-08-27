Aycan Yanaç'ın pembe bikinili fotoğrafına Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi! İşte soru işaretleri içeren paylaşım
Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç pembe bikinisiyle deniz kenarında otururken bir fotoğrafını paylaştı. Yanaç pozuna "Baktın olmuyor bakmayacaksın" notunu düştü. Fotoğrafına binlerce beğeni alan Aycan Yanaç gelebilecek eleştirilere karşı yorumları sınırlandırmayı seçti. Yalnızca takip ettiği kişilerin yorum yapmasına izin veren Survivor Aycan'a ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'dan geldi. İşte Aycan Yanaç'ın bikinili fotoğrafı ve sonrasında yaşananlar...
Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması için Dominik Cumhuriyeti'nde 4 ay boyunca kalan futbolcu Aycan Yanaç yorgunluğunu atmak için yaz tatiline çıktı. Bursa'da Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününe katıldıktan sonra Çeşme'ye giden Survivor Aycan adeta Çeşme-Bodrum arasında mekik dokudu. Aycan Yanaç'ın tatiline Survivor yarışmasından tanınan ünlü simalarda eşlik etti. Çeşme'de Yasin ve Sercan'la tatiline başlayan Survivor Aycan'a sonrasında Aşkım Burçe Tunay ile Burak Yurdugör katıldı. İlk adımda adı Burak Yurdugör ile aşk iddialarına karışan Survivor Aycan'dan çarpıcı bir hamle geldi. Çeşme gecelerinde beraber eğlenen Aycan ve Dj Onur Soygun'un aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.