Gerzek Şaban'ın yıldızı Kemal Sunal'ın memleketi şok etti! Herkes Erzincan sanarken gerçek bambaşka çıktı! Yeşilçam'ın Şaban'ı meğer...

Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Tokatçı, Sakar Şakir ve daha niceleri... Yeşilçam'ın efsanevi ismi, Gerzek Şaban filmindeki performansıyla gönüllerde taht kuran Kemal Sunal hakkında ortaya çıkan bir gerçek, hayranlarını şaşkına çevirdi. Uzun yıllar boyunca herkes, Kemal Sunal'ın memleketinin Erzincan olduğunu düşünüyordu, ancak gerçek bambaşka çıktı!