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Geri dönüyor! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir.

01.04.2020 17:01 - Son Güncelleme: 16.04.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





