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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ve birkaç arkadaşı ile birlikte Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evlerinde koronavirüs nedeni ile karantinada... Son günlerde sosyal medyada canlı yayın yaparak mini konserler veren Murat Dalkılıç'a eşlik eden görebildiğimiz 26 yaşındaki oyuncu aldığı hediyeyle çok mutlu oldu. Bir hayranı Hande Erçel'e, 10 Ocak 2019 tarihinde kaybettiği annesi Aylin Erçel'in ve 17 Aralık 2019 tarihinde dünyaya gelen yeğeni Aylin Mavi'nin fotoğrafını çizdi ve hediye etti. Uygulanan karakalem çalışmasında merhum Aylin Erçel'in kucağında görülen minik Aylin Mavi, herkesi duygulandırdı.

01.04.2020 17:01 - Son Güncelleme: 01.04.2020 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





