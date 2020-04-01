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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ve birkaç arkadaşı ile birlikte Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evlerinde koronavirüs nedeni ile karantinada... Son günlerde sosyal medyada canlı yayın yaparak mini konserler veren Murat Dalkılıç'a eşlik eden görebildiğimiz 26 yaşındaki oyuncu aldığı hediyeyle çok mutlu oldu. Bir hayranı Hande Erçel'e, 10 Ocak 2019 tarihinde kaybettiği annesi Aylin Erçel'in ve 17 Aralık 2019 tarihinde dünyaya gelen yeğeni Aylin Mavi'nin fotoğrafını çizdi ve hediye etti. Uygulanan karakalem çalışmasında merhum Aylin Erçel'in kucağında görülen minik Aylin Mavi, herkesi duygulandırdı.

01.04.2020 17:01 - Son Güncelleme: 01.04.2020 17:07
Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'

Koronavirüs nedeni ile sevgilisi Murat Dalkılıç ve birkaç arkadaşı ile ev karantinasında olan Hande Erçel, Dalkılıç'ın canlı yayınlarında ortaya çıkıyor. Müzisyen sevgilisinin canlı yayında şarkı söylediği anlara eşlik eden Hande Erçel'e bir hayranından büyük sürpriz geldi.

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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'

10 Ocak 2019 tarihinde annesi Aylin Erçel'i kaybeden 26 yaşındaki Hande Erçel'e, yeğeni Mavi ve annesi Aylin Hanım'ın karakalem resmi çizilmişti.

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yi görmesini elbette ki çok istiyordu. Hayranından gelen ince düşünceyle çizilmiş bu anlamlı resim, herkesin hayalini gerçekleştirmiş oldu...

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'

İşte Hande Erçel'in annesinin kucağında çizilmiş minik Mavi Aylin...

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'e büyük sürpriz! 'Herkesin hayali gerçek oldu'
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