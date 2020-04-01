Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'
Amine Gülşe ile Mesut Özil, 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz gün, ilk evlatlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. 31 yaşındaki Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." notuyla, bu güzel haberi takipçilerine duyurmuştu. Özil'in, ilk bebeğini kucağına alan eşine doğum hediyesi, dudak uçuklattı. Minik Eda'nın şimdiden anneye mi yoksa babaya mı benzeyeceği merak konusu oldu...
01.04.2020 15:45
- Son Güncelleme: 01.04.2020 16:08
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