Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

Mesut Özil, 2019 yılında dünyaevine girdği eşi Amine Gülşe'ye evlilik teklifi ederken 200 bin TL'lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL'lik yüzük, 80 bin TL'lik bileklik ve İstanbul'da bulunan bir daire hediye etmişti. Özil, bu kez de eşine doğum hediyesi ile gündemde!