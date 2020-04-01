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Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

Amine Gülşe ile Mesut Özil, 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz gün, ilk evlatlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. 31 yaşındaki Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." notuyla, bu güzel haberi takipçilerine duyurmuştu. Özil'in, ilk bebeğini kucağına alan eşine doğum hediyesi, dudak uçuklattı. Minik Eda'nın şimdiden anneye mi yoksa babaya mı benzeyeceği merak konusu oldu...

01.04.2020 15:45 - Son Güncelleme: 01.04.2020 16:08
Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

Mesut Özil, 2019 yılında dünyaevine girdği eşi Amine Gülşe'ye evlilik teklifi ederken 200 bin TL'lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL'lik yüzük, 80 bin TL'lik bileklik ve İstanbul'da bulunan bir daire hediye etmişti. Özil, bu kez de eşine doğum hediyesi ile gündemde!

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Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

HOŞ GELDİN EDA BEBEK!

İngiltere takımlarından Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk bebeklerini kucağına aldı. Çift kızlarına, "Eda" ismini verdi.

Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." notuyla bu güzel haberi takipçilerine duyurmuştu.

Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

İNGİLTERE'DEKİ 82 MİLYON TL'LİK VİLLANIN TAPUSU AMİNE'DE

Özil'in, ilk bebeğini kucağına alan eşine doğum hediyesi, dudak uçuklattı. Ünlü futbolcu, İngiltere'de oturdukları 82 milyon TL'lik küçük sarayın tapusunu Amine Gülşe'nin üzerine yaptı.

Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan doğum hediyesi! 'Mesut servet harcıyor'

Kızları Eda'yı yeni kucaklarına alan Amine Gülşe ile Mesut Özil'in çocukluk fotoğrafları ise merak konusu oldu. Aca Eda bebek anneye mi yoksa babaya mı benzeyecek? İşte başta Amine ve Mesut Çzil çifti olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

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