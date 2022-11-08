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Haberler Magazin Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1'i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1'in tamamlayabildiği bu test..

Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1'i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1'in tamamlayabildiği bu test..

Bu test gerçekten bu kadar zorlu mu? İnternette yayınlanan yeni bir zeka testi, kullancılara zor anlar yaşatıyor. Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 soru bulunan testin tamamına her 100 kişiden sadece 1'inin doğru cevap verdiği belirtiyor. Peki testin iddiası ne kadar doğru? Siz çözebilecek misiniz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

08.11.2022 14:13 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:13
Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1’i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1’in tamamlayabildiği bu test..

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1’i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1’in tamamlayabildiği bu test..

Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte o sorular...

Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1’i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1’in tamamlayabildiği bu test..

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pelikan
B. Emu
C. Deve kuşu
D. Kartal

Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1’i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1’in tamamlayabildiği bu test..

2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A. Ay
B. Dünya
C. Evren
D. Güneş

Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1’i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1’in tamamlayabildiği bu test..

3. İsveç'in para birimi hangisidir?

A. Kron
B. Forint
C. Riyal
D. Sterlin

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