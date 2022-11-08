Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1'i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1'in tamamlayabildiği bu test..
Bu test gerçekten bu kadar zorlu mu? İnternette yayınlanan yeni bir zeka testi, kullancılara zor anlar yaşatıyor. Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 soru bulunan testin tamamına her 100 kişiden sadece 1'inin doğru cevap verdiği belirtiyor. Peki testin iddiası ne kadar doğru? Siz çözebilecek misiniz? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında sizleri bekliyor.
08.11.2022 14:13 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:13