Bu testi sadece 100 kişiden sadece 1’i çözüyor! Zekanız ortalamanın üzerinde mi?Yüzde 1’in tamamlayabildiği bu test..

Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte o sorular...