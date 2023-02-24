Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: "Abla mı daha güzel kardeş mi?"

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Pilates için egzersiz videosu hazırladı.