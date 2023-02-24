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Haberler Magazin Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: "Abla mı daha güzel kardeş mi?"

Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: "Abla mı daha güzel kardeş mi?"

Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı, "Abla mı daha güzel kardeş mi" sorusu sosyal medyayı ikiye böldü. Küçük oğlu Pars Tan'ın kaybıyla zor günler geçiren Ebru Şallı büyük oğlu Beren'e tutundu. Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı derken magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşini görenler şaşkına döndü.

24.02.2023 15:27 - Son Güncelleme: 24.02.2023 15:57
Ebru Şallı’nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: Abla mı daha güzel kardeş mi?

"ABLA MI DAHA GÜZEL KARDEŞ Mİ?"

Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı.

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Ebru Şallı’nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: Abla mı daha güzel kardeş mi?

15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak eğitim hayatnı sonlandırdı.

Ebru Şallı’nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: Abla mı daha güzel kardeş mi?

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Pilates için egzersiz videosu hazırladı.

Ebru Şallı’nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: Abla mı daha güzel kardeş mi?

Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybettikten sonra büyük oğlu Beren'e tutunarak zor günleri geride bırakmaya çalışan Ebru Şallı'nın kardeşi Funda Şallı'yı görenler şaşkına döndü.

Ebru Şallı’nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: Abla mı daha güzel kardeş mi?

Ebru Şallı ile Funda Şallı'yı gören sosyal medya kullanıcıları, "Abla mı daha güzel kardeş mi" sorusuyla sosyal medyayı ikiye böldü. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

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