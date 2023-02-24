Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı: "Abla mı daha güzel kardeş mi?"
Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı, "Abla mı daha güzel kardeş mi" sorusu sosyal medyayı ikiye böldü. Küçük oğlu Pars Tan'ın kaybıyla zor günler geçiren Ebru Şallı büyük oğlu Beren'e tutundu. Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı derken magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşini görenler şaşkına döndü.
24.02.2023 15:27 - Son Güncelleme: 24.02.2023 15:57
"ABLA MI DAHA GÜZEL KARDEŞ Mİ?"
Ebru Şallı'nın ikizi gibi görünen kardeşine bakın! Görenlerin nutku tutuldu ortalık karıştı.
Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybettikten sonra büyük oğlu Beren'e tutunarak zor günleri geride bırakmaya çalışan Ebru Şallı'nın kardeşi Funda Şallı'yı görenler şaşkına döndü.
Ebru Şallı ile Funda Şallı'yı gören sosyal medya kullanıcıları, "Abla mı daha güzel kardeş mi" sorusuyla sosyal medyayı ikiye böldü. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...