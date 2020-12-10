George Clooney rolü için 12 kilo verdi, hastanelik oldu! Pankreas yangısı hastalığı nedir?
Geçtiğimiz ay kendisine yardım eden 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği haberiyle gündeme gelen Hollywood'un ünlü yıldızlarından George Clooney bir tür "meslek kazası"na uğradı. Rolü için 12 kilo veren George Clooney hastanelik oldu. Dünyaca ünlü yıldıza pankreas yangısı teşhisi konuldu ve bu durumun ileride hayati tehlikelere de yol açabileceği belirtildi. Peki, pankreas yangısı nedir?
Yeni filmi için 12 kilo veren 59 yaşındaki George Clooney, hastanelik oldu. Amal Clooney ile evli olan George Clooney, yeni filmi The Midnight Sky'da, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandırıyor. Oyuncunun rolü için zayıflaması gerekiyordu. Clooney de bu yüzden 12 kilo verdi.
Clooney, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği film için çok kısa zamanda 12 kilo verdiğini belirtip kendine çok da fazla dikkat etmediğini itiraf etmişti. George Clooney, 2004 yılında da yine bir film için kilo almıştı.
Syriana filminde bir askeri canlandıran Clooney o dönemde de şişmanlamıştı.
PANKREAS YANGISI HASTALIĞI NEDİR?
Pankreas iltihabı oldukça yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Midenizin hemen arkasında yer alan pankreas geniş ve düz bir bez şeklindedir. Pankreatitin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrı özellikle mide bölgesinde ve karnın orta kısımlarında hissedilir, bele de yayılabilir.
HOLLYWOOD YILDIZI ARKADAŞLARINA MİNNET BORCUNU ÖDEDİ
George Clooney, yıllar önce kendisine destek olan arkadaşlarına para verdiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. 59 yaşındaki yıldız, 14 arkadaşını evine yemek yemeye diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı haberlerini geçtiğimiz ay doğruladı.