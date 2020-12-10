George Clooney rolü için 12 kilo verdi, hastanelik oldu! Pankreas yangısı hastalığı nedir?

Clooney, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği film için çok kısa zamanda 12 kilo verdiğini belirtip kendine çok da fazla dikkat etmediğini itiraf etmişti. George Clooney, 2004 yılında da yine bir film için kilo almıştı.

Syriana filminde bir askeri canlandıran Clooney o dönemde de şişmanlamıştı.