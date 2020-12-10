Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

"ÖZÜR DİLERİM ARKADAŞLAR AMA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Ben parti parti gezen biri değilim. Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu" sözleri ile çok konuşulan Öykü Çelik, kuaför çıkışı kameralar kapandıktan sonra muhabirlerden özür diledi.