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Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

Pandemi döneminde o parti senin bu parti benim koşan Öykü Çelik, aradığı aşkı buldu. Son olarak Survivor 2021 yarışma kadrosuna dahil olan Öykü Çelik, aradığı aşkı İsmail Berhan'da buldu. İş insanı İsmail Berhan ile aşkını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak itiraf eden 33 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik, Bebek'teki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi. Saçlarına bakım yaptıran Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisine tahsis ettiği özel şoförlü milyonluk araca binerek uzaklaştı. İşte, gerek açıklamaları gerekse koronavirüs partilerinin kol gezdiği eğlencelerle adından sıkça söz ettiren Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan...

10.12.2020 09:58 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:06
Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

Geçtiğimiz günlerde iş insanı İsmail Berhan'ın dairesinin bulunduğu yalıdan çıktığı görüntülenen ve çıkışta Berhan'ın aracını kullanan Öykü Çelik, yeni aşkını sosyal medyada itiraf etti. Sevgilisi İsmail Berhan ile fotoğrafını paylaşarak ilişkileri olduğunu doğrulayan Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

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Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

Öykü Çelik'e sevgilisinden jestler bitmiyor. İlişkilerini itiraf etmeden önce sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Öykü Çelik önceki gün Bebek'teki bir kuaför salonundaydı. Saçlarına bakım yaptıran oyuncu, çıkışta İsmail Berhan'ın kendisine tahsis ettiği milyonluk araca bindi.

Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

"ÖZÜR DİLERİM ARKADAŞLAR AMA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Ben parti parti gezen biri değilim. Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu" sözleri ile çok konuşulan Öykü Çelik, kuaför çıkışı kameralar kapandıktan sonra muhabirlerden özür diledi.

Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

İşte Öykü Çelik'e sevgilisinden gelen özel şoförlü jest ve ünlülerin pahalı oyuncakları...

Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk araç! Özel şoförü de yanında...

ÖYKÜ ÇELİK
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