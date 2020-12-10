Berdan Mardini'den 'Noel Baba' açıklaması! Çocuklarıyla verdiği poz olay olmuştu...
2021'e sayılı günler kala şarkıcı Berdan Mardini çocukları ile birlikte yaptığı yeni yıl hazırlıklarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Mardini'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler hakkında ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Berdan Mardini, "Kim ne derse desin, Noel Baba benim için bir oyuncak dedi."
Yaptığı şarkıları kendi prodüksiyon şirketinden çıkartan şarkıcı Berdan Mardini önceki gün Etiler'de görüntülendi. "Bizi yıllarca çok sömürdüler, artık kendi şirketinden şarkıları çıkartıyorum. Yeter bu kadar sömürdükleri" diyen Mardini, evinin altına sahne kurduğunu ve yılbaşında ailesine o sahnede konser vereceğini açıkladı.
"KİM NE DÜŞÜNÜRSE DÜŞÜNSÜN"
Mardini, "Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin! Ayrıca yurt dışından ahkam kesenler; dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları!" demişti. Sosyal medyadaki yeni yıl paylaşımına yapılan yorumlara sinirlenmesi tekrar hatırlatılan Berdan Mardini, konuyla ilgili açıklama yaptı. Mardini, "Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil." dedi.
"YOKLUK NEDİR BİLİRİM"
Pandemi süresinde bir küçülme yaşamadığını da söyleyen Berdan Mardini, "Ben her zaman Rabbime şükrederim. Ben zor günler gördüm. Bir oda da 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim." ifadelerini kullandı. Berdan Mardini'nin çocuklarıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.