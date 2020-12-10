Berdan Mardini'den 'Noel Baba' açıklaması! Çocuklarıyla verdiği poz olay olmuştu...

"KİM NE DÜŞÜNÜRSE DÜŞÜNSÜN"

Mardini, "Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin! Ayrıca yurt dışından ahkam kesenler; dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları!" demişti. Sosyal medyadaki yeni yıl paylaşımına yapılan yorumlara sinirlenmesi tekrar hatırlatılan Berdan Mardini, konuyla ilgili açıklama yaptı. Mardini, "Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil." dedi.