Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? 'Dürüst, sadık, vicdan sahibi...'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan merak ediliyor. Seçim süreci yaklaşırken siyasetçiler hakkında merak edilen konular arasında yer alan siyasilerin burçlarını sizler için derledik. İşte "Hangi siyasetçi hangi burçtan" sorusunun yanıtı...
05.04.2023 16:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 16:31
HANGİ SİYASİ HANGİ BURÇTAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! 'Dürüst, sadık, vicdan sahibi...' İşte merak edilen siyasilerin burçları...
Joe Biden - Akrep
Akrep burcu erkeği ayakları üzerinde durabilen bir kişiliğe sahiptir. Sürekli hareket halindedir ve yerinde duramaz. Yapmak istediği her şeyi gerçekleştirmek için sonuna kadar çabalar ve asla vazgeçmez. Meraklıdır ve sürekli yeni şeyler öğrenmek ister. Özgürlüğüne çok düşkündür ve yapacağı şeylere kimsenin karışmasını istemez.