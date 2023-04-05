RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? 'Dürüst, sadık, vicdan sahibi...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? 'Dürüst, sadık, vicdan sahibi...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan merak ediliyor. Seçim süreci yaklaşırken siyasetçiler hakkında merak edilen konular arasında yer alan siyasilerin burçlarını sizler için derledik. İşte "Hangi siyasetçi hangi burçtan" sorusunun yanıtı...

05.04.2023 16:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 16:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? ’Dürüst, sadık, vicdan sahibi...’

HANGİ SİYASİ HANGİ BURÇTAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin burcu bakın neymiş! 'Dürüst, sadık, vicdan sahibi...' İşte merak edilen siyasilerin burçları...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? ’Dürüst, sadık, vicdan sahibi...’

Angela Merkel - Yengeç

Sevgi dolu olan yengeç burcu kadını oldukça duygusaldır. Bunun yanı sıra her şeyi çok severler. Yengeç burcu kadını da kimse hakkında art niyetli düşünmeden anaç bir tavır ile yaklaşırlar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? ’Dürüst, sadık, vicdan sahibi...’

Meral Akşener - Yengeç Burcu

Yengeç burcu kadını duygusal olduğu kadar melankolik bir yapıya da sahiptir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? ’Dürüst, sadık, vicdan sahibi...’

Devlet Bahçeli - Oğlak

Ciddi tavırlara sahip olan oğlak burcu erkeklerinin aslında sevgi dolu ve merhametli bir kalpleri vardır. Sert görünen bu burcun erkekleri aslında çekingen ve duygusaldır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? ’Dürüst, sadık, vicdan sahibi...’

Joe Biden - Akrep

Akrep burcu erkeği ayakları üzerinde durabilen bir kişiliğe sahiptir. Sürekli hareket halindedir ve yerinde duramaz. Yapmak istediği her şeyi gerçekleştirmek için sonuna kadar çabalar ve asla vazgeçmez. Meraklıdır ve sürekli yeni şeyler öğrenmek ister. Özgürlüğüne çok düşkündür ve yapacağı şeylere kimsenin karışmasını istemez.

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