Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin burcu bakın neymiş! Hangi siyasi hangi burçtan? ’Dürüst, sadık, vicdan sahibi...’

Joe Biden - Akrep

Akrep burcu erkeği ayakları üzerinde durabilen bir kişiliğe sahiptir. Sürekli hareket halindedir ve yerinde duramaz. Yapmak istediği her şeyi gerçekleştirmek için sonuna kadar çabalar ve asla vazgeçmez. Meraklıdır ve sürekli yeni şeyler öğrenmek ister. Özgürlüğüne çok düşkündür ve yapacağı şeylere kimsenin karışmasını istemez.