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Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! "Kaç yaşına gelmiş..."

Hülya Avşar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinili pozu ile dikkat çeken Hülya Avşar, bu kez de balkondan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Siyah bikinisi ile balkonda çekildiği fotoğrafı paylaşan Avşar'a, "Kaç yaşına gelmiş genç kız gibi poz veriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

24.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 24.08.2020 11:30
Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! Kaç yaşına gelmiş...

Hülya Avşar Instagram paylaşımı ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Çekildiği siyah - beyaz bikinili balkon pozunu sosyal medyadan paylaşan Avşar'a, 'Kaç yaşına gelmiş genç kız gibi poz veriyor", "Anlamıyorum arkadaş Giresun'da sel felaketi olmuş şehitlerimiz var, askerlerimiz kayıp, sizin yaptığınız paylaşımlara bak REZALET." şeklinde yorum yağdı.

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Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! Kaç yaşına gelmiş...

Hülya Avşar'ın balkon pozunun ardından yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! Kaç yaşına gelmiş...

AYŞECAN TATARİ

9 Mart 1989

Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! Kaç yaşına gelmiş...
Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! Kaç yaşına gelmiş...

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

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