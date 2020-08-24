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Hülya Avşar'ın balkonda verdiği bikinili poz olay oldu! "Kaç yaşına gelmiş..."

Hülya Avşar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinili pozu ile dikkat çeken Hülya Avşar, bu kez de balkondan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Siyah bikinisi ile balkonda çekildiği fotoğrafı paylaşan Avşar'a, "Kaç yaşına gelmiş genç kız gibi poz veriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

24.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 24.08.2020 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





