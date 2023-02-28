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Haberler Magazin En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı'nın son hali

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı'nın son hali

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu... Jale Azaklı'nın son halini görenler, "Bambaşka biri olmuş" yorumları yaptı. Kadrosunda Ayşegül Atik, Levent Ülgen, Ali Sunal ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Jale Azaklı'nın son hali ve ailesine bakın!

28.02.2023 09:50 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:53
En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı’nın son hali

O ŞİMDİ EVLİ MUTLU ÇOCUKLU

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'iydi bambaşka biri oldu çıktı! İşte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı'nın son hali...

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı’nın son hali

2000'li yılların sevilen dizilerinden olan 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle hafızlara kazınan Jale Azaklı yıllar sonra ortaya çıktı.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı’nın son hali

Azaklı; 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar ekranlarda fırtınalar estirdi.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı’nın son hali

En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Burger Ceren rolüyle hafızalara kazınan çocuk yıldız şimdilerde anne...

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’iydi bambaşka biri oldu çıktı! O şimdi evli mutlu çocuklu işte görenlerin tanıyamadığı Jale Azaklı’nın son hali

Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Jale Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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