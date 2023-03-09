Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül’ü Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira yan yana! Muslera'nın eşi Patricio aşkı açık etti...
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın adı aşk dedikodusuna karışmıştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sadece arkadaşız" diyen Özkan, geçen günlerde yıldız futbolcunun evinden bir fotoğraf yayınlayarak kafa karıştırmıştı. İkili şimdi ise Fernando Muslera'nın eşi Patricio'nun paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımı görenler "Patricio aşkı açık etmiş" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...
09.03.2023 22:43 - Son Güncelleme: 09.03.2023 23:14
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın adı, Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karıştı.
Fanatik Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan'ın, Lucas Torreira'nın dikkatini çektiği öne sürüldü.
Devrim Özkan, daha önce 'Sadece arkadaşız' demiş olsa da sık sık buluşan iki isim için aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.
TORREIRA'NIN EVİNDEN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram'dan bir hikaye paylaştı. Özkan'ın paylaşımında bulunduğu yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu öğrenildi.