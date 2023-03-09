Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisine Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakterinin eşi Türkan rolüyle dahil olan Hivda Zizan Alp'in hayatı merak edildi. "Hivda Zizan Alp kimdir?" sorusunun yanıtını aratanlar ünlü oyuncunun özellikle memleketini araştırdı. Sefirin Kızı, Sana Söz, Fi gibi dizilerde oynayan oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hivda Zizan Alp aslen nereliymiş...
09.03.2023 22:15 - Son Güncelleme: 09.03.2023 22:15
Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşi Türkan'ı canlandıran Hivda Zizan Alp'in hayatı merak konusu oldu.
HİVDA İSMİNİN ANLAMI
İsmini annesi Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığı dönemde bir velisinden öğrenmiştir. O veli bir gün kızın olursa bu ismi koymalısın, söz ver demiş. Babası ve anneside bu ismi sevince Hivda ismini koymaya karar vermişler. Hivda isminin anlamı Kürtçe'de Ay'dan gelen Ay doğdu anlamlarını taşımaktadır.
Peki Hivda Zizan Alp aslen nereli? İşte Hivda Zizan Alp başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...