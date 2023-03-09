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Haberler Magazin Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisine Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakterinin eşi Türkan rolüyle dahil olan Hivda Zizan Alp'in hayatı merak edildi. "Hivda Zizan Alp kimdir?" sorusunun yanıtını aratanlar ünlü oyuncunun özellikle memleketini araştırdı. Sefirin Kızı, Sana Söz, Fi gibi dizilerde oynayan oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hivda Zizan Alp aslen nereliymiş...

takvim.com.tr
09.03.2023 22:15 - Son Güncelleme: 09.03.2023 22:15
Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşi Türkan'ı canlandıran Hivda Zizan Alp'in hayatı merak konusu oldu.

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Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?
9 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Hivda Zizan'ın boyu 1.63 kilosu 50dir. Hivda isminin anlamı Kökeni Kürtçe olan ay doğdu anlamına geliyor.

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

HİVDA İSMİNİN ANLAMI
İsmini annesi Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığı dönemde bir velisinden öğrenmiştir. O veli bir gün kızın olursa bu ismi koymalısın, söz ver demiş. Babası ve anneside bu ismi sevince Hivda ismini koymaya karar vermişler. Hivda isminin anlamı Kürtçe'de Ay'dan gelen Ay doğdu anlamlarını taşımaktadır.

Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

Peki Hivda Zizan Alp aslen nereli? İşte Hivda Zizan Alp başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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