Camdaki Kız’ın Türkan’ı Hivda Zizan Alp memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! Cihangir Ceyhan’ın partneri meğer...

HİVDA İSMİNİN ANLAMI

İsmini annesi Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığı dönemde bir velisinden öğrenmiştir. O veli bir gün kızın olursa bu ismi koymalısın, söz ver demiş. Babası ve anneside bu ismi sevince Hivda ismini koymaya karar vermişler. Hivda isminin anlamı Kürtçe'de Ay'dan gelen Ay doğdu anlamlarını taşımaktadır.