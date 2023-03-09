46’lık oryantal Asena derin dekoltesiyle poz verdi! Son halini gören inanamadı! İbrahim Tatlıses'in programıyla popülerleşmişti...
1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım atan ve tam profesyonelliğini 1998'de elde eden Asena, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. 2017 yılında Hasan Dere ile evlenen ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile poz veren Asena'nın son halini görenler inanamadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" derken bazıları "Yıllar yaramış" ifadelerini kullandı. İşte oryantal Asena'nın son hali...
09.03.2023 23:28 - Son Güncelleme: 09.03.2023 23:28
1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkan ancak tam profesyonelliğini 1998'de elde eden Asena, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı.
Hem performansları hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü isim, tarihler 2017'yi gösterdiğinde Hasan Dere ile dünyaevine girdi.