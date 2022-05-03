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Gelinim Olur Musun'un olay gelini Sinem Umaş'ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için 'tabutu açıldı yere düştü' demişti

"Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanıyor. Son haliyle sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Sinem Umaş'ın yeni hali magazin gündeminde bomba gibi düştü.

03.05.2022 12:50 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:50
Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş’ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için ’tabutu açıldı yere düştü’ demişti

Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş değişimi ile de dudak uçuklatıyor.

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Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş’ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için ’tabutu açıldı yere düştü’ demişti

Sinem Umaş son dönemde değişimi ile sık sık gündeme geliyordu.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş’ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için ’tabutu açıldı yere düştü’ demişti

TAM NOT ALDI
Yeni imajını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden paylaşan fenomen isim, takipçilerinden tam not almayı başarıyordu.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş’ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için ’tabutu açıldı yere düştü’ demişti

İŞTE SİNEM'İN SON HALİ

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Sinem Umaş’ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için ’tabutu açıldı yere düştü’ demişti

Sosyal medya kullanıcıları, yaptırdığı estetiklerin yanında diyet de yaparak kilo kaybeden 38 yaşındaki Umaş'a, "Bambaşka biri olmuşsun" gibi yorumlarda bulunuluyordu sık sık.

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