Gelinim Olur Musun'un olay gelini Sinem Umaş'ın son hali şoke etti! Semra kaynananın oğlu Ata için 'tabutu açıldı yere düştü' demişti
"Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanıyor. Son haliyle sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Sinem Umaş'ın yeni hali magazin gündeminde bomba gibi düştü.
03.05.2022 12:50 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:50