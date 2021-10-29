Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi gözden uzak ama hayran bırakıyor! İşte güzel eşi
İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Hülya Darcan, Furkan Palalı gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Bülent Polat'ın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
29.10.2021 09:02
- Son Güncelleme: 29.10.2021 09:05
Bülent Polat, 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğmuştur. İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır.
Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat, 2015 yılında öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu ile evlendi. Herkesi kıskandıran bir evliliği olan Bülent Polat'ın eşi herkesin takdirini topluyor. İşte başta Bülent Polat olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.