Aslı Bekiroğlu sütyensiz paylaşım modasına uydu abartınca frikik kaçınılmaz oldu 'yanık' Cinsel içerikli ifşası elden ele yayılmıştı
Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri de 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu. Sosyal medya paylaşımları sonrası oyunculuk kariyerine adım atan Aslı Bekiroğlu, bir dönem büyük bir skandala da imzasını attı. O dönemki sevgilisi Can Koçkan'la olan cinsel içerikli görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu kısa bir süre önce de Kubilay Aka'yla görüntülendi. Magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Bekiroğlu'nun son olarak paylaştığı iç çamaşırsız görüntüler ise şaşkına çevirdi.
07.05.2022 13:26 - Son Güncelleme: 07.05.2022 13:26
Son olarak Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldıktan sonra adı Kubilay Aka'yla aşk dedikodularına karışan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.
Aslı Bekiroğlu Instagram'da 909 bin kişi tarafından takip ediliyor. Adı Mutluluk, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerle tanınan Aslı Bekiroğlu, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
ASLI BEKİROĞLU SÜTYENSİZ POZ VERDİ
Ekranların tanınan simalarından biri olan Aslı Bekiroğlu, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.