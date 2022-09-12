Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in gözü gibi sakındığı kızına bakın! Hem anne oldu hem arkadaş! Küçük yaşta gelin olan Nursel...
Gelinim Mutfakta'nın ünlü sunucusu Nursel Ergin'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Yetiştirme yurdundan büyüyen Ergin küçük yaşta evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. Güzel sunucunun kızı boyunu geçti. Kızına hem anne hem arkadaş olan 42 yaşındaki ünlü isim bir röportajında "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" demişti. İşte anne kızın birlikte çekildiği fotoğrafları...
12.09.2022 21:41 - Son Güncelleme: 12.09.2022 21:41
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun programıyla tanınan Nursel Ergin'in yarışmada yıldızı parladıktan sonra bir çok programda sunuculuk teklifi aldı. Son olarak Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Ergin'in boyu kadar kızı olduğunu öğrenen şaşıp kalıyor.
Ancak küçük yaşta evlenmeyi, anne olmayı doğru bulmadığını dile getiren Nursel Ergin şöyle konuşmuştu;