İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz’den olay kare! “Hacı ne yaptın...” Sosyal medya yıkıldı gören kayıtsız kalamadı! Sarmaş dolaş halleri...
İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü başka bir meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. İlişkilerine doludizgin devam eden ünlü çiftten Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Gürbüz'ün paylaşımına düştüğü not ve İsmail Hacıoğlu'nun verdiği cevap dikkat çekerken ünlü çiftin sarmaş dolaş aşk pozu binlerce beğeni aldı. İşte İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün sosyal medyayı sallayan o pozu...
12.09.2022 20:20 - Son Güncelleme: 12.09.2022 20:20
Son olarak Mahkum dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü yine bir meslektaşına kaptırdı.
İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerin ardından ise ünlü çiften ilan-ı aşk geldi.
İlişkilerine doludizgin devam eden oyuncu çiftten Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı.