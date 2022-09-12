Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Açelya Topaloğlu ile arasındaki fark dikkat çekti
Kadrosunda Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. "Özgür Aydın kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenenler de şaşıp kaldı. Aydın'ın rol arkadaşı Açelya Topaloğlu ile arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Özgür Aydın kaç yaşındaymış...
12.09.2022 22:27 - Son Güncelleme: 12.09.2022 22:27
Özgür Aydın, kadrosunda Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. "Özgür Aydın kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenenler de şaşıp kaldı.