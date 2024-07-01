Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış! 18 yaşında evlenmişti! Bengü'yü gören bir daha baktı: "Maşallah aynı annesi"

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı "Gelinim Mutfakta"nın başarılı sunucusu Nursel Ergin, güzelliği ve zarafetiyle olduğu kadar ailesiyle de dikkat çekiyor. Son olarak, Nursel Ergin'in kızı Bengü ile birlikte verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Annesinin boyuna yetişmiş olan Bengü, güzelliği ile görenleri kendine hayran bıraktı. İşte Nursel Ergin'in kızı Bengü...