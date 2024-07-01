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Anne olmak için gün sayıyor! Emre Yetkin'in eşi Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni pozlar! Kızının adını bakın ne koyacak...

Kariyerindeki en büyük çıkışı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle yakalayan Burcu Biricik artık anne olmak için gün sayıyor. Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşarak takipçilerini heyecanlandırıyor. Ünlü oyuncunun karnı burnunda yeni pozu sosyal medyada oldukça ilgi çekti! İşte Burcu Biricik'in yeni pozları...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 13:56 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 14:22
Anne olmak için gün sayıyor! Emre Yetkin’in eşi Burcu Biricik’ten karnı burnunda yeni pozlar! Kızının adını bakın ne koyacak... 1

Kariyerindeki en büyük çıkışı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle yakalayan Burcu Biricik artık anne olmak için gün sayıyor. Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşarak takipçilerini heyecanlandırıyor...

Anne olmak için gün sayıyor! Emre Yetkin’in eşi Burcu Biricik’ten karnı burnunda yeni pozlar! Kızının adını bakın ne koyacak... 2

Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç ve Cihangir Ceyhan gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle büyük çıkış yakalayan Burcu Biricik, hamileliğinden dolayı oyunculuğa bir süre ara verdi.

Anne olmak için gün sayıyor! Emre Yetkin’in eşi Burcu Biricik’ten karnı burnunda yeni pozlar! Kızının adını bakın ne koyacak... 3

2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu evliliğini hamilelik haberiyle süsleyen Burcu Biricik anne olmak için gün saymaya başladı.

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