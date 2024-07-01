Anne olmak için gün sayıyor! Emre Yetkin'in eşi Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni pozlar! Kızının adını bakın ne koyacak...

1 Kariyerindeki en büyük çıkışı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle yakalayan Burcu Biricik artık anne olmak için gün sayıyor. Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşarak takipçilerini heyecanlandırıyor...

2 Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç ve Cihangir Ceyhan gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle büyük çıkış yakalayan Burcu Biricik, hamileliğinden dolayı oyunculuğa bir süre ara verdi.