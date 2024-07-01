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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları Mira Milena'nın kırkı çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızı ile olan karelerine bakın!

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile hayatını birleştiren Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena'yı kucağına alarak annelik sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, dün kızları Mira Milena'nın kırkının çıkmasının mutluluğunu yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy, bu özel günü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 13:08 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 13:10
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı ile olan karelerine bakın! 1

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, dün kızları Mira Milena'nın kırkının çıkmasının mutluluğunu yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy, bu özel günü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı ile olan karelerine bakın! 2

Türkiye'nin iki yıldız oyuncusu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy 2022 yılında hayatlarını birleştirdi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı ile olan karelerine bakın! 3

Magazin gündeminin yakın markajında olan çift geçtiğimiz Mira Milena ismini verdikleri kızlarıyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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