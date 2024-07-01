Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları Mira Milena'nın kırkı çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızı ile olan karelerine bakın!

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile hayatını birleştiren Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena'yı kucağına alarak annelik sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, dün kızları Mira Milena'nın kırkının çıkmasının mutluluğunu yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy, bu özel günü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.