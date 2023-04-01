Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi partileri başladı. İlk paylaşımlar gelirken Mısırlı damat Meedo'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
01.04.2023 11:06 - Son Güncelleme: 01.04.2023 11:06
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair paylaşımları abonelik sistemiyle para karşılığında sunacağını açıklamıştı.
GELİN ATA BİNDİ
Abonelik olayı çok konuşulurken Şeyma Subaşı ve nedimelerinin düğün yolculuğu başladı.