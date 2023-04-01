RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi partileri başladı. İlk paylaşımlar gelirken Mısırlı damat Meedo'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

01.04.2023 11:06 - Son Güncelleme: 01.04.2023 11:06
Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı’nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair paylaşımları abonelik sistemiyle para karşılığında sunacağını açıklamıştı.

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Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı’nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

Subaşı, Instagram'da abonelik sistemine geçmişti.

Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı’nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

Türkiye'den katılan ilk Türk isim olan Şeyma Subaşı'nın aboneliğinin ücreti aylık 61 TL idi.

Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı’nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

Aboneliğin ücreti başta 66.99 TL'ydi. Subaşı ilgi karşısında zam yapma kararı almıştı. Özel paylaşımlarına erişmek isteyenler artık aylık 119.99 TL ödemek zorunda...

Gelin ata bindi ücretine zam yaptı damat boş durmadı! Şeyma Subaşı’nın düğün öncesi şovu başladı sevgilisi Meedo da ücretine zam yaptı

GELİN ATA BİNDİ

Abonelik olayı çok konuşulurken Şeyma Subaşı ve nedimelerinin düğün yolculuğu başladı.

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