İşte Deren ile Baran'a ayrılık getiren o fotoğraflar! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz'la ayrılığına neden olan o kareleri paylaştı
Evliliğe gitmesi beklenen Deren Talu-Baran Tınaz aşkı sürpriz bir kararla son bulmuş, bu ayrılık günlerde konuşulmuştu. İddialara göre ayrılık nedeni Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun, Baran Tınaz'ın yer almasını istemediği bir fotoğraf çekiminde yer almasıydı. O fotoğrafların hangi fotoğraflar olduğu sonunda ortaya çıktı. İşte Deren Talu-Baran Tınaz aşkına nazar değdiren o fotoğraflar...
01.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 01.04.2023 11:32
Defne Samyeli'nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu.
İddiaya göre; Deren Talu'nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden oldu.
Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Deren Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp, ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri 400 binden fazla takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.