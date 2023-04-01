RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

6 Şubat depremiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması nedeniyle çok eleştirilen Cansu Dere'nin sonrasında bir kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de üzerine topuğunu çatlatan Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi. Ameliyat olduğu hatırlatılan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar..

01.04.2023 10:11 - Son Güncelleme: 01.04.2023 10:11
Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

42 yaşındaki Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda kötü bir haberle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun evinde yangın çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

Oyuncu, yangının yatak odasında çıktığını söyleyerek, can ve mal kaybı olmadığını belirtmişti. Dere, kedilerinin mumları devirmiş ve böylelikle ortalığın tutuşmuş olabileceğini anlatmıştı. Oyuncu, kedilerinin de dumandan etkilendiğini söylemişti.

Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

Cansu Dere'nin, geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmaması başarılı oyuncunun hayranlarını endişelendirmişti.

Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

Sonrasında Dere'nin, sağlık sorunu yaşadığı bilgisine ulaşılmıştı.

Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu

Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu, iyileşene kadar evinden dışarı çıkmayacağını belirtmişti.

SON DAKİKA