Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu
6 Şubat depremiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması nedeniyle çok eleştirilen Cansu Dere'nin sonrasında bir kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de üzerine topuğunu çatlatan Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi. Ameliyat olduğu hatırlatılan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar..
01.04.2023 10:11 - Son Güncelleme: 01.04.2023 10:11
42 yaşındaki Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda kötü bir haberle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun evinde yangın çıkmıştı.
Cansu Dere'nin, geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmaması başarılı oyuncunun hayranlarını endişelendirmişti.