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Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya nereli? Ünlü oyuncu meğer...

Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın memleketi merak konusu oldu! Erkan Petekkaya Gel Dese Aşk'ta; 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası Murat Düdenli'yi canlandırıyor. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopan, mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi... Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı... Günlük hayatında neşeli hali ile dikkat çeken 49 yaşındaki Erkan Petekkaya nereli? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

19.04.2020 09:21 - Son Güncelleme: 19.04.2020 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





