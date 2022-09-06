Gedelli'ye geri dönüyor! Gönül Dağı'nda izleyiciye sürpriz! 'Çok istedik oldu' Dilek'in ölümüyle yıkılan kasabada bayram havası esecek
Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Dilek karakterinin ölmesiyle Gülsim Ali İlhan ile yollarını ayıran yapım yeni sezon yeni hikayesiyle çok konuşuldu. Dilek'i unutamayan Taner'in oğlu Ali ile yeni bir yola girmesi izleyiciyi ekrana kitledi. İlhan'ın yerine hangi oyuncunun geleceği halen bilinmezken yeni bölümlerde neler olacağı dört gözle bekleniyor. Düğün günü facia yaşayan Ramazan ve Asuman ise sonunda muradına erdi ve kendi evlerinde bir araya gelmeye karar verdi. Öte yandan diziye bir oyuncunun geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Gönül Dağı yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Taner'in adını Ali koyduğu oğlu ile yakınlaşması ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Dilek'in ölümünü sonunda kabullenen Taner'in yeni bölümlerde ne yapaccağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte yeni bölümlerden detaylar...
TRT 1'in reyting rekortmeni yapımlardan Gönül Dağı 65. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Gülsim Ali İlhan'ın ayrılması büyük bir yıkım yaşatırken yeni bölümler bir hayli merak edildi.
66. bölüm geçtiğimiz günlerde yayınlanadı. Gönül Dağı son bölüm çok konuşulurken yeni bir isim dengeleri değiştirecek gibi duruyor.
GÖNÜL DAĞI 67. BÖLÜM FRAGMANI
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümünde Dilek'in kaybeden Taner'in oğlu ile başbaşa kalması ve çektiği acısı gözler önüne serildi.