'Geçtiğimiz senelerde 10 kez kürtaj...' Bir zamanların efsane ismi son haliyle şoke etti
Yeşilçam'da hayat verdiği kötü karakterlerle şöhreti yakalayan Lale Belkıs, "Çok çapkın bir kadındım. 10 kere falan kürtaj olmuştum. Sonrasında çocuk sahibi olamadım" dedi. 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (81), gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emektar oyuncu, "Sırf, 'Ben bu kadınla birlikte oldum' demek için bile yaklaşan erkekler oluyordu. Valla 10 kere falan kürtaj olmuştum. Gençtim o zaman, istemiyordum. Kendimi daha var edememiştim" ifadelerini kullandı.
41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (81), gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşilçam'da oynadığı kötü kadın karakteri ile tanınan Lale Belkıs, katıldığı magazin programı ile gündeme geldi. Magazinseverler Lale Belkıs'ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Lale Belkıs kimdir, kaç yaşında? Yeşilçam'ın ünlü ismi Lale Belkıs nereli? İşte Lale Belkıs hakkında merak edilenler...
"DOKUNDUĞUN ZAMAN BİTER AŞK"
Sizin aşk tarifiniz ne peki? Aşk bir takıntı. Gelip geçici bir şey. Dokunduğun zaman biter aşk. Bir arzulama hali. Godot'yu beklemek gibi. Beklersin, bir türlü gelmez. Geldiği zaman aşk biter. O aşkı ömür boyu yaşatmak istiyorsan dokunmayacaksın. Dokununca başkasını aramaya başlarsın. - Sizin öyle yıllarca beklediğiniz, bir türlü gelmeyen Godot'nuz oldu mu? Sır o! Söylemem. Peki evliliğinizde o 41 yıl nasıl geçti? Hiç kötü bir şeyimiz yoktur. Ne ihanet ne başka bir şey. Birbirimize çok düşkündük.
GENÇLİĞİNİZDE ÇAPKIN BİR KADIN MIYDINIZ?
Benim Lakabım da 'çapkın'dı zaten. Bir sürü flörtlerim oldu. Ama ben zekadan çok etkilenirim. Ruhtan etkilenirim. Kaşı gözü güzel diye kimseden etkilenmedim bu yaşıma kadar. Beyni güçlü insanlar bana karizmatik gelir. Mevlana'ya hayranım mesela. Karacaoğlan'a hayranım. Aşk işte onların tasavvur ettiği aşk benim için. Bugün bir erkek ister misiniz hayatınızda? Yalçıncım hayattayken böyle bir konuşma geçmişti aramızda. Daha hastalığını bile bilmiyorduk.
EŞİNİZİN VEFATINDAN SONRA EVLENME TEKLİFİ ALDINIZ MI?
Aldım. Datça'da yazlığım var. Yalçıncığımın vefatından bir yıl sonraydı. Orada bir beyefendi böyle bir teklifte bulunmuştu. Dedim ki ona, "Bakın şu dağları, tepeleri görüyor musunuz? O dağların hepsini bana verseniz yine de olmaz!" Nasıl tanışmıştınız Yalçın Otağ ile?