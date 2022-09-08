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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler "Bu adam bir harika"

Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler "Bu adam bir harika"

Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı, görenler "Bu adam bir harika" , "Adamın dibi" , "Abi seni hep Murat olarak görüyorum" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Uğur Pektaş son olarak Survivor yarışmacıları arasında ekranlarda yer aldı. Sosyal medyayı fazla aktif kullanmayan Uğur Pektaş fotoğrafını paylaştı ve altına düştüğü notla kısa sürede gündem oldu.

08.09.2022 13:27 - Son Güncelleme: 08.09.2022 13:35
Arka Sokaklar’ın Murat Ateş’iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler Bu adam bir harika

Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler, "Bu adam bir harika" yorumları yaptı.

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Arka Sokaklar’ın Murat Ateş’iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler Bu adam bir harika

2008 - 2011 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşık olduğu Gamze Özçelik ile evli kalan Uğur Pektaş Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Arka Sokaklar’ın Murat Ateş’iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler Bu adam bir harika

Murathan Pektaş adında bir erkek evlada sahip olan Uğur Pektaş son olarak Survivor'da karşımıza çıkmıştı.

Arka Sokaklar’ın Murat Ateş’iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler Bu adam bir harika

Sakatlık nedeni ile Survivor'dan çekilmek zorunda kalan Uğur Pektaş son haliyle gündemde.

Arka Sokaklar’ın Murat Ateş’iydi! Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı görenler Bu adam bir harika

Instagram'dan paylaşım yapan Uğur Pektaş'ın yazdığı not dikkat çekti.

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