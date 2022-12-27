Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...
Başrollerini Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ile paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde Nermin karakterini canlandıran Tuba Ünsal, sosyal medya hesabında kızı Sare'yi paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vururken Ünsal'ın küçük kızı güzelliğiyle büyüledi. Öte yandan Sare'nin son haline ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, "Gittikçe sana benziyor" ifadelerini kullandı. İşte Tuba Ünsal'ın gözünden sakındığı kızı...
27.12.2022 22:07 - Son Güncelleme: 27.12.2022 22:52
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Nermin karakterini canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde kızı Sare ile kamera karşısına geçti.
Öte yandan Sare'nin son haline ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, "Gittikçe sana benziyor" ifadelerini kullandı.