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Haberler Magazin Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Başrollerini Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ile paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde Nermin karakterini canlandıran Tuba Ünsal, sosyal medya hesabında kızı Sare'yi paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vururken Ünsal'ın küçük kızı güzelliğiyle büyüledi. Öte yandan Sare'nin son haline ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, "Gittikçe sana benziyor" ifadelerini kullandı. İşte Tuba Ünsal'ın gözünden sakındığı kızı...

takvim.com.tr
27.12.2022 22:07 - Son Güncelleme: 27.12.2022 22:52
Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Nermin karakterini canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde kızı Sare ile kamera karşısına geçti.

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Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Ünsal, kızı Sare'nin yer aldığı sahneyi sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vururken Ünsal'ın küçük kızı güzelliğiyle büyüledi.

Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Öte yandan Sare'nin son haline ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, "Gittikçe sana benziyor" ifadelerini kullandı.

Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın gözünden sakındığı kızına bakın! “Gittikçe sana benziyor” İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

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