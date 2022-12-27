Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı
İclal Aydın, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimlerin kadrosuna yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Deri mini eteğiyle art arda paylaşımlarda bulunan oyuncuya dakikalar içinde yüzlerce yorum yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'da yoğun ilgi gördü. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımı...
27.12.2022 22:53 - Son Güncelleme: 27.12.2022 22:53
Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı.