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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

İclal Aydın, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimlerin kadrosuna yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Deri mini eteğiyle art arda paylaşımlarda bulunan oyuncuya dakikalar içinde yüzlerce yorum yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'da yoğun ilgi gördü. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.12.2022 22:53 - Son Güncelleme: 27.12.2022 22:53
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu, son olarak ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya, siyah deri eteğiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya deri mini eteğiyle art arta paylaşıp tüm dikkatleri üzerine topladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma dakikalar içinde yüzlerce yorum yapıldı.

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