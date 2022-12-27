Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Destan, Diriliş Ertuğrul, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan Engin Benli, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.