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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Kadrosunda; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Tatavlalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Engin Benli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Benli hakkında araştırma yapanlar, en çok "Engin Benli evli mi?", "Engin Benli'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Benli'nin 16 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli'nin eşi kimmiş...

takvim.com.tr
27.12.2022 21:44 - Son Güncelleme: 27.12.2022 21:44
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Destan, Diriliş Ertuğrul, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan Engin Benli, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Benli hakkında araştırma yapanlar, en çok "Engin Benli evli mi?", "Engin Benli'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Benli'nin 16 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin 16 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

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