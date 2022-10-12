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Haberler Magazin Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan'ı çoktan unuttu

Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan'ı çoktan unuttu

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Aylar sonra ekrana eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer almaya başladı. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren 28 yaşındaki oyuncu, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Atagül, annesine olan benzerliğiyle çok konuşuldu. Oyuncunun Rus annesini görenler 'Güzelliğini annesinden almış' yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesi...

12.10.2022 17:04 - Son Güncelleme: 12.10.2022 17:04
Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan’ı çoktan unuttu

Neslihan Atagül, Nare karakteriyle başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan’ı çoktan unuttu

Atagül şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisinde başrolde yer alıyor.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan’ı çoktan unuttu

Rus kökenli olduğu öğrenilen Atagül'ün annesini görenler şaşkınlığını gizleyemezken oyuncu için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan’ı çoktan unuttu

BİRAN DAMLA YILMAZ VE ANNESİ

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Annesini görenler Neslihan’ı çoktan unuttu

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