Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in gözünden sakındığı kızı bakın kim çıktı! Görenin nutku tutuldu! “Babasının kopyası...”
Nesli Çölgeçen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Züğürt Ağa filminde; Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Nilgün Nazlı gibi isimlerle objektif karşısına geçen Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta oyuncu Ali Şen'in oğlu, İnci Şen'in ise ağabeyi olan Şener Şen'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şen'in kızını görünce ise hayran kaldı. Baba-kız için "Birbirlerinin kopyası" yorumu yapıldı. İşte Şener Şen'in gözlerden uzak tuttuğu kızı...
12.10.2022 18:48 - Son Güncelleme: 12.10.2022 18:48
Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapan Şener Şen, başarılı performansıyla kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.
Züğürt Ağa, Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi birçok filmde rol alan oyuncu,7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Usta oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen, Züğürt Ağa'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi.