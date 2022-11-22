Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı Adana'da kebapçılığa soyundu o anlar ve yazdığı not ortalığı yıktı geçti: "Gelinim Mutfakta"
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı 'Adana'da böyle anlar yaşandı, öğreniyorum' dedi o anlar ortalığı yıktı geçti. 3 yıl birlikte olduğu Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Kayı Sabancı Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Adana'da kebap yapmak için kolları sıvayan Nazlı Sabancı'nın paylaştığı video ve not kısa sürede gündem oldu.
22.11.2022 16:39 - Son Güncelleme: 22.11.2022 16:52
"GELİNİM MUTFAKTA"
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı Adana'da kebapçılığa soyundu o anlar ve yazdığı not ortalığı yıktı geçti.
Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arası çok iyi olan Nazlı Sabancı Kayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.