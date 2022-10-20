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Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! "Yazık..." Yaprak Dökümü'nün fitne gelini Ferhunde'ye bakın!

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu son haliyle şaşkına çevirdi. İşte Deniz Çakır'ın son hali...

takvim.com.tr
20.10.2022 11:03 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:03
Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık... Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle oynadığı dizilerde oldukça dikkat çeken Çakır'ı görenler tanıyamadı. Sevenleri "yazık bu kadına ne hale gelmiş" ve " ilk gördüğümde tanıyamadım resmen" gibi yorumlar gırla yağdı. İşte Deniz Çakır'ın o hali...

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Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık... Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın!

DENİZ ÇAKIR'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ

Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Deniz Çakır, sevgilisiyle bir cafede otururken görüntülendi.

Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık... Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın!

Çakır'ı görenler tanımakta zorlandı. Yüzünde şişliklerden dolayı tanınmaz hale gelen Çakır'ın kilo aldığı belirtildi.

Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık... Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın!

O görüntüleri gören yorum yağmuruna tuttu. Kimileri makyajsız olduğunu söylerken kimisi ise "Yazık olmuş" "Güzelliğinden eser kalmamış" gibi yorumlar yaptı.

Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık... Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın!

İşte Deniz Çakır'ın son hali...

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