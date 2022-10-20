Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! "Yazık..." Yaprak Dökümü'nün fitne gelini Ferhunde'ye bakın!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle oynadığı dizilerde oldukça dikkat çeken Çakır'ı görenler tanıyamadı. Sevenleri "yazık bu kadına ne hale gelmiş" ve " ilk gördüğümde tanıyamadım resmen" gibi yorumlar gırla yağdı. İşte Deniz Çakır'ın o hali...