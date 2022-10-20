Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! "Yazık..." Yaprak Dökümü'nün fitne gelini Ferhunde'ye bakın!
Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu son haliyle şaşkına çevirdi. İşte Deniz Çakır'ın son hali...
20.10.2022 11:03 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:03
Ünlü oyuncu Deniz Çakır, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle oynadığı dizilerde oldukça dikkat çeken Çakır'ı görenler tanıyamadı. Sevenleri "yazık bu kadına ne hale gelmiş" ve " ilk gördüğümde tanıyamadım resmen" gibi yorumlar gırla yağdı. İşte Deniz Çakır'ın o hali...
DENİZ ÇAKIR'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ
Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Deniz Çakır, sevgilisiyle bir cafede otururken görüntülendi.