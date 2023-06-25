Gece yarısı aşk! Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun o karesi ortalığı salladı! 2 çocuk annesi peş peşe paylaşınca anne Nuray Kobal...
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! 2 çocuk annesi gece yarısı peş peşe paylaşınca anne Nuray Kobal da o fotoğrafları yorusuz bırakmadı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Sinem Kobal Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gece yarısı paylaştığı bir fotoğrafla dikkat çeken Sinem Kobal ardından yayınladığı peş peşe pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Fit haliyle adından söz ettirmeyi başaran Sinem Kobal'ın doğum kilolarından kurtulma sırrı da merak konusu oldu.
25.06.2023 09:05 - Son Güncelleme: 25.06.2023 09:25
Gece yarısı aşk! Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun o karesi ortalığı salladı! 2 çocuk annesi peş peşe paylaşınca anne Nuray Kobal da kayıtsız kalmadı kızına mor kalpler attı.
2016 yılında evlenen ve iki evladı olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden...
Gece yarısı eşi Kenan İmirzalıoğlu ile el ele bir fotoğraf paylaşan Sinem Kobal kısa sürede gündem oldu.
Ardından mor elbiseli bu kareleri peş peşe paylaşan Sinem Kobal'a annesi Nuray Kobal ve birçok takipçisinden yorum gecikmedi.