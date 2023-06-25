4 yıllık aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı! Mert Ramazan Demir’le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu’ndan ilk hamle...
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu'nun adı Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Hatta Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun ilişkisinin bitme nedeni olarak gösterilmişti. Ancak her iki taraf da iddiaları net bir dille yalanlayarak arkadaş olduklarını dile getirmişti. Tüm bunların ardından Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu, birlikte çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülendi. Aşkın ilk görüntüleri, magazin gündemine bomba gibi düşerken Saraçoğlu cephesinden ilk hamle geldi. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan ikili, esprili mesajlaşmalarıyla da bolca gündem oldu.
Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.
GECE OLAYLI BİTTİ
Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.