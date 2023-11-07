8 yıl sonra aşkı bulan Çağla Şıkel'den bir ilk! Sevgilisi Nail Gönenli ile 2 oğlu aynı karede: Aileye girdi! Emre Altuğ’la 7 yıl evli kalmıştı...

Emre Altuğ ile 2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. 2015'te Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Evlilik haberleriyle gündeme gelen ancak iddiaları net bir dille yalanlayan ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Nail Gönenli, aileye girdi. Çağla Şıkel, ilk kez annesi, kardeşi, çocukları ve sevgilisinin bir arada olduğu bir paylaşımda bulundu. İşte o fotoğraf...