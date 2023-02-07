Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...
Dünya çapında tanınan yıldızlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderdi. Aralarında Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo'nun da bulunduğu ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...
07.02.2023 01:32 - Son Güncelleme: 07.02.2023 01:32
Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.
KAKA
"Bugün Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler var. Kalbim ve düşüncelerim, depremlerden etkilenen herkesle birlikte, yardım çalışmalarına katılan tüm çalışanlar için dualarım onlarla"