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Haberler Magazin Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

Dünya çapında tanınan yıldızlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderdi. Aralarında Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo'nun da bulunduğu ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...

takvim.com.tr
07.02.2023 01:32 - Son Güncelleme: 07.02.2023 01:32
Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

KAKA
"Bugün Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler var. Kalbim ve düşüncelerim, depremlerden etkilenen herkesle birlikte, yardım çalışmalarına katılan tüm çalışanlar için dualarım onlarla"

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

RUSSEL CROWE
"Ah Türkiye, kalbim, yıkıcı haberler"

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

MARK ELİYAHU
Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

YUSUF İSLAM
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk ve Suriyelileri vuran bu felaketi gördüğüm için çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun." ifadelerini kullandı.

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