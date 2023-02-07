Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları yağdı: Kalbim sizinle! Dua Lipa, Russel Crowe, Kaka, Mark Ruffalo...

YUSUF İSLAM

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk ve Suriyelileri vuran bu felaketi gördüğüm için çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun." ifadelerini kullandı.