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Gazanfer Özcan ölümünün 10. yıl dönümünde 'baba' rolleriyle anılıyor...

Gazanfer Özcan'ı ölümünün üzerinden tam 10 yıl geçti. Ekranlarda görünce tebessüm edilen usta oyuncu Gazanfer Özcan, birçok dizide 'aile babası' rolüyle izleyici karşısına çıktı. 78 yaşında hayata gözlerini kapatan Gazanfer Özcan, ölümünün 10. yıl dönümünde hayat hikayesi ile dikkat çekti. İşte merhum oyuncu Gazanfer Özcan'ın hayat hikayesi ve rol aldığı filmler...

17.02.2019 13:36 - Son Güncelleme: 17.02.2019 13:36
Gazanfer Özcan ölümünün 10. yıl dönümünde 'baba' rolleriyle anılıyor...

TİYATROYLA TANIŞMA HİKAYESİ

Gazanfer Özcan, Semiha Hanım ile Celalettin Bey'in beş çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Ocak 1931'de İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Lisedeyken oynadığı Hisse-i Şayia adlı oyundaki "Bican Efendi" rolü sayesinde tiyatroyla tanıştı.

Gazanfer Özcan ölümünün 10. yıl dönümünde 'baba' rolleriyle anılıyor...

Daha sonra Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümüne katılan Özcan, 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı'nda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıktı. Özcan, başarılı olunca kadroya girdi. Usta oyuncu 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem de yetişkin oyunlarında izleyicinin karşısına çıktı.

Gönül Ülkü ile 1962 senesinde evlenerek, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kuran Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde rol aldı.

Gazanfer Özcan ölümünün 10. yıl dönümünde 'baba' rolleriyle anılıyor...

Uzun süre sinemaya ara veren Özcan'a, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Komser Şekspir filmiyle 2000 yılında sinemaya dönen oyuncu, çok sayıda dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki "Hüsnü Kuruntu" rolüyle hafızalardan silinmeyen Özcan, 2007 yılında vizyona giren Beyaz Melek filminin oyuncu kadrosunda bulundu.

Gazanfer Özcan ölümünün 10. yıl dönümünde 'baba' rolleriyle anılıyor...

BİRÇOK YAPIMDA AİLE BABASI KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

Birçok yapımda da aile babası karakterini oynayan Özcan, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası dizisinde "Tahsin Sütçüoğlu" olarak baba rolünü oynamaya devam etti.

Usta oyuncu, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1,5 ay boyunca tedavi gördüğü hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti.

Haldun Taner Sahnesinde Özcan için geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Gazanfer Özcan ölümünün 10. yıl dönümünde 'baba' rolleriyle anılıyor...

Gazanfer Özcan, Yeter Artık, Sülüman Bacanak, Aşk Mektubu, Nereden Nereye, Öp Babanın Elini, Yağmurdan Kaçarken, Oh Olsun'un da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Usta oyuncu, Bu Nasıl İş?, Kuruntu Ailesi, Başımıza Gelenler, Baba ve Avrupa Yakasıdizileriyle de ekranda izleyicinin karşısına çıktı.

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