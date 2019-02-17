Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası adlı filminde şair Behçet Necatigil'i canlandırması, Kim Milyoner Olmak İster'in sorularından biri oldu. 4 Oak'ta vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filminden sonra adından sıkça bahsedilen Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenince çok şaşıracaksınız. Herkes Yılmaz Erdoğan'ı Van'lı sanıyordu ancak gerçek bambaşka...

17.02.2019 12:08 - Son Güncelleme: 17.02.2019 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





