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Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası adlı filminde şair Behçet Necatigil'i canlandırması, Kim Milyoner Olmak İster'in sorularından biri oldu. 4 Oak'ta vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filminden sonra adından sıkça bahsedilen Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenince çok şaşıracaksınız. Herkes Yılmaz Erdoğan'ı Van'lı sanıyordu ancak gerçek bambaşka...

17.02.2019 12:08 - Son Güncelleme: 17.02.2019 12:08
Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Yılmaz Erdoğan'ın memleketini herkes çok yanlış biliyor. Yılmaz Erdoğan aslında bakın nereliymiş...

Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Furkan Palalı - Konya

Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Yılmaz Erdoğan'ın memleketini öğrenenler şaşkına uğradı! Herkes Van sanıyordu ama...

Demet Özdemir - Kocaeli

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